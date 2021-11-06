وزيرة الثقافة: محتويات جناح مصر في معرض "إكسبو دبي" تنقل صورة مشرقة عن الحضارة المصرية

كتب- مصراوي:

حرصت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على زيارة جناح مصر بمعرض "إكسبو دبي" وأبدت الفخر والاعتزاز بالإقبال والاهتمام الجماهيري غير المسبوق الذي شهدته أروقته ويجسد بعمق قيمة ومكانة مصر على الصعيدين العربي والدولي.

وأثنت عبدالدايم، على أسلوب العرض والذي يعبر عن الإمكانات المميزة للمتخصصين من أبناء الوطن في هذا المجال، مؤكدة على أن المحتويات تنقل صورة مشرقة عن الحضارة المصرية العريقة وإنجازات التنمية والتطوير الحديثة بالدولة والتي تتوهج في مختلف المسارات.

وأضافت أن الجناح المصري في "إكسبو 2020 دبي" يشهد إقبالا جماهيريا كبيرا من الزوار من مختلف دول العالم، معتبرة أن ذلك يعكس استراتيجيات الدولة المصرية في خلق مناخ جاذب للاستثمار في جميع المجالات.

وأشارت الوزيرة إلى الجمهورية الجديدة وما وصلت إليه مصر في محاور التنمية المختلفة حتى أصبح الجناح المصري محط أنظار العالم وهو ما يعكس تفرد الشخصية المصرية في التصميم والابتكار من خلال المحتوى المقدم والذي يؤكد على حوار الحضارات ولقاء الثقافات.

ولفتت وزيرة الثقافة، إلى المشاركات الفنية والمعرفية لوزارة الثقافة في المعرض وأهميتها في التواصل مع العالم.