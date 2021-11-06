كورونا.. ماذا تفعل الأم المصابة أثناء الرضاعة الطبيعية؟
كتب- أحمد جمعة:
حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإجراءات الواجب على الأم المصابة بفيروس كورونا اتباعها أثناء الرضاعة الطبيعية.
وجاءت الإجراءات على النحو التالي:
1- الحرص على تغطية الفم والأنف عبر ثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس.
2- غسل اليدين بالماء والصابون أو فركها بالكحول قبل ملامسة الطفل.
3- التخلص من الكمامة بشكل آمن عقب استخدامها.
4- التخلص فورا من المنديل وتعقيم اليدين باستمرار.
5- تنظيف وتطهير أي أسطح يتم ملامستها باستمرار.
6- استعمال الكمامة عند الاقتراب من الطفل.
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