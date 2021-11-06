كورونا.. ماذا تفعل الأم المصابة أثناء الرضاعة الطبيعية؟

كتب- أحمد جمعة:

حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإجراءات الواجب على الأم المصابة بفيروس كورونا اتباعها أثناء الرضاعة الطبيعية.

وجاءت الإجراءات على النحو التالي:

1- الحرص على تغطية الفم والأنف عبر ثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس.

2- غسل اليدين بالماء والصابون أو فركها بالكحول قبل ملامسة الطفل.

3- التخلص من الكمامة بشكل آمن عقب استخدامها.

4- التخلص فورا من المنديل وتعقيم اليدين باستمرار.

5- تنظيف وتطهير أي أسطح يتم ملامستها باستمرار.

6- استعمال الكمامة عند الاقتراب من الطفل.