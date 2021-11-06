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شبورة حتى الضباب.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة

12:48 م السبت 06 نوفمبر 2021
شبورة حتى الضباب.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة

شبورة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحراره حول معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام ليكون طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا علي معظم الأنحاء.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد، في منشور لها عبر فيسبوك، أن الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائيه الكثيفه صباحا تصل إلى حد الضباب خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والى القاهرة.

ونصحت الهيئة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر.

وأشارت الهيئة إلى أن الشبورة الكثيقة تستمر حتى يوم الاثنين المقبل، كما أن درجات الحرارة على القاهرة تصل ل29 درجة والسواحل الشمالية 27 درجة والمناطق الجنوبية تتراوح بين 30 إلى 34 درجة.

شبورة الضباب الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحراره الطقس

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