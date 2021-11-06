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وزير القوى العاملة: نستهدف تدريب 100 ألف عامل خلال 2022 للسفر إلى ليبيا

11:40 ص السبت 06 نوفمبر 2021
وزير القوى العاملة: نستهدف تدريب 100 ألف عامل خلال 2022 للسفر إلى ليبيا

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن أعداد العمالة المصرية التي سيتم تدريبها تمهيداً خلال عام 2022 للسفر إلى ليبيا لإعادة الإعمار.

وقال سعفان، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي بمقر الوزارة اليوم السبت: إن وزارة القوى العاملة، على أتم استعداد لتدريب العمالة التي ترغب في السفر إلى دولة ليبيا، مشيرا إلى أنه سيتم تدريب حديثي التخرج راغبي السفر للعمل في ليبيا.

وتابع وزير القوى العاملة:"نستهدف تدريب نحو 100 ألف متدرب، خلال الفترة المقبلة لعام 2022"، والدولة حريصة على أن تنال العمالة المصرية المسافرة إلى ليبيا، كافة الحماية الأمنية.

وأضاف الوزير، أنه سيكون هناك إعداد جيد للعمالة التي سيتم تسفيرها لدولة ليبيا، مشيرا إلى السعي لإعادة فتح مكاتب التمثيل العمالي داخل ليبيا".

محمد سعفان وزارة القوى العاملة ليبيا العمالة المصرية

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