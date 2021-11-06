رئيس برلمانية "حماة الوطن" يكشف لـ"مصراوي" أجندة الحزب بدور الانعقاد الثاني

كتب- مصراوي:

كشف النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، عن الأجندة التشريعية للحزب خلال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني، مؤكدًا أن الحزب يعمل على أجندة تحمل العديد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة، وكلها تهدف إلى الصالح العام.

وقال شلبي، في حوار مع "مصراوي"، اليوم السبت، إن الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن تعكف حاليًّا ومن خلال اللجان العامة في الحزب على دراسة عدد من مشروعات القوانين لتكون جاهزة لتقديمها للأمانة العامة للمجلس خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن أن أعضاء الحزب يعتزمون تقديم عدد من طلبات الإحاطة والمناقشة العامة والأسئلة في ما يخص عددًا من المشكلات في دوائرهم، وكذلك لممارسة دورهم الرقابي، موضحًا أن الهيئة قدمت طلب مناقشة بشأن قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على عمليات التداول بالبورصة، المنتظر تطبيقه في يناير المقبل.

وأوضح شلبي أن طلب المناقشة العامة يريد مناقشة هذا القانون وكيفية تطبيقه وإمكانية تأجيل تطبيقه خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن القانون تمت الموافقة عليه منذ عامين وتم تأجيله حتى بداية العام المقبل.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن إلى أن التأجيل لم يؤثر على أعمال البورصة خلال المرحلة الماضية، ولا أعتقد أنه يؤثر لو تم تأجيله، مؤكدًا أن الحزب ليس ضد تطبيق القانون؛ ولكن يتحدث عن صعوبة تطبيقه.

ولفت شلبي إلى أن الحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية يحتاجون إلى توضيح الصورة بشأن العائد من هذه الضريبة على البورصة، وكذلك توضيح كيف يمكن تطبيقه، منوهًا بأن وقف قانون الطوارئ مؤخرًا، الذي اعتبره قرارًا تاريخيًّا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيكون له انعكاسات إيجابية على أداء البورصة.

ورأى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن أن أي أمور لها علاقة بالبورصة تكون ذات حساسية وتؤثر بشكل أو بآخر على تدوالها، مشيرًا إلى أن البورصة أصبحت حاليًّا نشاطًا اقتصاديًّا يعمل به العديد من المواطنين.

ونوه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن أن الحزب مؤمن بالتكامل بين الاقتصاد والسياسة، و"حريصون على تحقيق هذا التكامل ونعمل من أجله.. لا نريد شركات وهمية في السوق، ومما يهدد الاقتصاد القومي"، مؤكدًا أن الحزب لديه اهتمام كبير بملف البورصة باعتبارها محركًا أساسيًّا للاقتصاد المصري.

وكشف شلبي عن وجود طلب مناقشة عامة مقدم من الهيئة البرلمانية للحزب بشأن شبكات المحمول وضرورة توفير حماية للمستهلك باعتبارها أمورًا تؤثر على الاقتصاد، وكذلك طلب مناقشة عامة مقدم بشأن المناطق الصناعية في محافظة سوهاج.

وشدد على أن الحزب قدم قانون العلامات التجارية في دور الانعقاد السابق وسيتم دخوله خلال المرحلة المقبلة.

ونفى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن" وجود أي خلافات مع الهيئات البرلمانية الأخرى في مجلس النواب، مشيرًا إلى وجود حالة من التوافق والتنسيق برؤى مختلفة نظرًا لاختلاف كل حزب عن الآخر في أيديولوجيته وأفكاره؛ ولكن توجد أرضية واحدة وهي الوطن والعمل على استقراره وأمنه.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن أن هناك بعض القوانين تحتاج إلى التشاور والمناقشة مع الهيئات الأخرى؛ مثل قانون العمل كونه يهم قطاعًا كبيرًا من المواطنين.

وكشف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن وأمين عام الحزب بمحافظة المنوفية، أن الحزب أطلق مؤخرًا الوحدة الحزبية الرقمية؛ بهدف التواصل مع المواطنين.

ولفت شلبي إلى أن الحزب قام بفتح العديد من المقرات في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية في إطار خطة الحزب للانتشار، رافضًا إطلاق مصطلح "حزب الدولة" على أي حزب موجود في الساحة السياسية حاليًّا.

ورأى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن أن التجربة الحزبية السابقة "الحزب الواحد" ما قبل 30 يونيو جعلت الشارع يتحدث عن حزب الدولة؛ وهذا كلام غير موجود على أرض الواقع حاليًّا، منوهًا: "حاليا يوجد تنافس حقيقي بين الأحزاب والمشهد السياسي جديد ويتعدد فيه الأحزاب والحديث أنه ميدان والكل يعمل فيه ويقدم نفسه".

وأشار شلبي إلى أن الحزب يدفع بالشباب في كل المراكز ولا يوجد لدينا أي مانع من وجود الشباب في المراكز الأولى شرط أن تكون لديها خبرة، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن طاقة الشباب تحتاج إلى إطار لكي تكون في أفضل أوضاعها.