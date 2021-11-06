لا نية للتأجيل.. وزير القوى العاملة يكشف موعد انتخابات النقابات العمالية

كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن الموعد النهائي لإجراء انتخابات النقابات العمالية خلال العام المقبل 2022.

وقال سعفان، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر الوزارة اليوم السبت، إن الانتخابات سيتم إجرائها في منتصف عام 2022، "ولا يوجد أي نية للتأجيل".

وأكد الوزير، أن اجراءات الوزارة لتحدث البيانات للجان والنقابات العامة العمالية تُعد دليلا على تمسك النقابة لإجرائها في المواعيد المُحددة لها.

وأشار سعفان، إلى أن شركات إلحاق العمالة تنشئ تحت إشراف ومظلة وزارة القوى العاملة، وسيكون لها دور في إلحاق العمالة لليبيا، وأن الوزارة ستتولى تنظيم هذا الأمر بشكل كامل.