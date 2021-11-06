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وزير القوى العاملة يكشف موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

11:10 ص السبت 06 نوفمبر 2021
وزير القوى العاملة يكشف موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

وزير القوى العاملة محمد سعفان

كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، موعد تطبيق قرار الحد الأدنى للمرتبات في القطاع الخاص، وذلك بقيمة 2400 جنيه.

وقال سعفان، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر الوزارة اليوم السبت: "من المقرر أن يتم تطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور، بداية شهر يناير 2022 المقبل على أن يتم أن يكون ضمن عمليات التفتيش داخل المنشآت".

ودعا الشركات غير القادرة على التطبيق اقتصاديا، التقدم بالتماس بأسباب عدم قدرتها للمجلس القومي للأجور، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالحفاظ على هذه الكيانات، على أن يدرس المجلس هذه الأسباب والميزانيات.

وتابع سعفان:"هناك 90% من شركات القطاع الخاص تطبق أكثر من الحد الأدنى للأجور، والمشكلة تكمن في نسبة 10% التي مازالت لم تتخط الحد الأدنى، سيتم دراسة أسبابها وإيجاد حلول لدعم تطبيق هذه القرارات لديها".​

محمد سعفان وزارة القوى العاملة القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور

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