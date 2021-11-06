وزير القوى العاملة: تدريب العمالة المصرية وحديثي التخرج للسفر إلى ليبيا

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه سيتم تدريب العمالة المصرية وحديثي التخرج، وفق متطلبات المهن المرغوب في إلحاقها للعمل في إعمار ليبيا.

وأكد الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي بمقر الوزارة اليوم السبت، انتهاء إجراءات بروتوكول الربط الإلكتروني مع الجانب الليبي، تمهيدا لبدء دخول العمالة المصرية إلى ليبيا قريباً.

وشدد سعفان، على تمسك وزارة القوى العاملة، بإجراءات الربط الإلكتروني لضمان الشفافية في كافة خطوات تسفير العمالة لإعادة إعمار ليبيا.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت بوليصة التأمين على العمالة غير المنتظمة، نظرا لتعرض تلك الفئة من العمالة لمخاطر طوال مزاولتها عملها، لافتاً إلى أن البوليصة تغطي العجز الجزئي والكلي والوفاة أثناء العمل أو بحادث.

وأوضح سعفان، أن عدد المستفيدين من هذه البوليصة حتى الآن 10 حالات، بينما تبلغ قيمة التعويض 100 ألف جنيه في حالة الوفاة لإعانة الأسر في تلك الحالات، وإيجاد دخل بديل للأسر.