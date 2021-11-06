"كورونا" في 24 ساعة| 60 حالة وفاة بمصر.. واستقبال 3.5 مليون جرعة من لقاح موديرنا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 922 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 60 حالة جديدة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

60 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

46,3 مليون إصابة بكورونا في الولايات المتحدة

خالد عبد الغفار: سنشهد ثبات في أرقام إصابات كورونا خلال شهري نوفمبر وديسمبر

خالد عبد الغفار: لا توجد أي قوائم انتظار للحصول على لقاح كورونا

اليابان توافق على استخدام أول دواء "وقائي" من عدوى كورونا

ما أسباب تساقط الشعر بعد التعافي من كورونا؟

"خالفوا تعليمات كورونا".. الداخلية تُحصل 9 آلاف غرامة فورية خلال يوم‎‎

مرة أخرى.. أوروبا "بؤرة" لتفشي وباء كورونا

الشحنة الثانية.. الصحة: استقبال 3.5 مليون جرعة من لقاح موديرنا

الحكومة الألمانية: وضع الجائحة "مقلق للغاية"

كورونا بالدول العربية.. العراق الأكثر إصابات والبحرين دون وفيات