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​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 91 رحلة دولية تقل 10 آلاف راكب

05:00 ص السبت 06 نوفمبر 2021
​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 91 رحلة دولية تقل 10 آلاف راكب

أرشيفية

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران اليوم السبت، رحلاتها إلى 91 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 10 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إن سيتم تسيير 59 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، دبي، الكويت، بغداد، لاجوس، أكرا، تونس، مدريد، الدوحة، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، كازابلانكا، اسطنبول، آمستردام، جنيف، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، أبوظبي، موسكو، فيينا، ميونيخ، عمَان، البحرين، الخرطوم، دوسلدورف، لارنكا، بيروت، الشارقة، مدريد ، عنتيبي، نيروبي، اديس ابابا، جوهانسبرج، الرياض ، جدة ، المدينة المنورة، الدمام) و30 رحلة داخلية الى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا)، و5 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 10 آلاف راكب.

شركة مصر للطيران رحلات دولية المطارات المصرية الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا

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