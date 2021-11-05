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حدث في 8 ساعات| إلغاء صناديق التبرعات في المساجد نهائيًا وتحذير من طقس السبت

07:18 م الجمعة 05 نوفمبر 2021
حدث في 8 ساعات| إلغاء صناديق التبرعات في المساجد نهائيًا وتحذير من طقس السبت

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أهمها قرار من الأوقاف بإلغاء صناديق التبرعات في المساجد، وتحذير من طقس السبت، والقوات المسلحة تنعى اللواء عبدالمنعم سعيد، وكشف أثري جديد في المطرية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

عبدالمنعم سعيد هيئة عمليات القوات المسلحة هيئة المجتمعات العمرانية هيئة الأرصاد الجوية الطقس محمد مختار جمعة وزارة الاوقاف

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