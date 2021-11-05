ندوة مشتركة بين "الري" و"الزراعة" بشأن تنفيذ مشروع تأهيل المساقي بالمنوفية

كتب- أحمد مسعد:

عقدت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية بالتعاون مع الإدارة العامة للتوجيه المائي بوسط لدلتا والإدارة العامة لري المنوفية، ندوة عن تأهيل المساقي ونشر فكر التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، بحضور المهندس عبداللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعة مشروعات الري الحديث، والمهندس علاء سعود رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية، والمهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة.

وقال وزير الري، إن المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي، يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات، في إطار رؤية وزارة الموارد المائية والري بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجاري المائية أو على المستوى الحقلي من خلال تأهيل الترع والمساقي بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الري الحديث، واستخدام تطبيقات الري الذكي في الأراضي الزراعية، بهدف ترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وأضاف الوزير، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث.