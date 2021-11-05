الإفتاء: غدًا أول أيام ربيع الآخر

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدًا السبت هو أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1442 هجرية.

وأشارت إلى أنه تم استطلاع هلال شهر ربيع الأول، بعد غروب شمس اليوم الجمعة، وتحققت رؤية الهلال.

وتقدمت دار الإفتاء المصرية، بالتهنئة بهذه المناسبة للأمتين العربية والإسلامية، داعية المولى عز وجل أن يديم عليهم هذه الأيام بالخير واليمن والبركات.