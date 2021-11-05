Masrawy logo white

الإفتاء: غدًا أول أيام ربيع الآخر

06:31 م الجمعة 05 نوفمبر 2021
الإفتاء: غدًا أول أيام ربيع الآخر

دار الإفتاء المصرية

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدًا السبت هو أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1442 هجرية.

وأشارت إلى أنه تم استطلاع هلال شهر ربيع الأول، بعد غروب شمس اليوم الجمعة، وتحققت رؤية الهلال.

وتقدمت دار الإفتاء المصرية، بالتهنئة بهذه المناسبة للأمتين العربية والإسلامية، داعية المولى عز وجل أن يديم عليهم هذه الأيام بالخير واليمن والبركات.

دار الإفتاء المصرية شهر ربيع الآخر عام 1442 هجرية الأمة العربية والإسلامية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

763

متعافون اليوم

334751

إجمالي الإصابات

18889

إجمالي الوفيات

281325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا