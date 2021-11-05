في أسبوع واحد.. الحكومة ترد على شائعات متعلقة بالمستشفيات والمدارس وتراخيص السيارات

كتب – أسامة علي:

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على شائعات متعلقة بأسرّة الرعاية المركزة بالمستشفيات الحكومية، وتقليص حصص مدرسة الضبعة النووية وغيرها، خلال الأسبوع الجاري، ضمن سياسة الحكومة في الرد الفوري على الشائعات ومنع انتشارها.

ويرصد مصراوي الـ 6 شائعات التي ردت الحكومة عليها خلال الأسبوع المنقضي، وهي على النحو التالي:

تقليص عدد الحصص الدراسية بمدرسة الضبعة

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تقليص عدد الحصص الدراسية بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة إلى حصة واحدة أسبوعياً نتيجة عجز المعلمين بها.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لتقليص عدد الحصص الدراسية بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة إلى حصة واحدة أسبوعياً، مُشددةً على انتظام سير العملية التعليمية في المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بشكل طبيعي وفقاً للخطة الدراسية للعام الدراسي الجديد 2021/2022، مُؤكدةً أن أعداد المعلمين بالتخصصات المختلفة في المدرسة يضمن تدريس جميع الحصص الدراسية لطلاب المدرسة وفقاً للمقرر.

وفي سياق متصل، تنتهج الدولة رؤية استراتيجية شاملة ومتكاملة لتطوير التعليم الفني وفق أحدث النظم والبرامج العالمية المتعارف عليها، بما يضمن تأهيل خريجين مؤهلين على أعلى المستويات ووفقاً لمتطلبات سوق العمل محلياً ودولياً، وذلك من خلال تطوير المناهج الدراسية واعتماد مناهج قائمة على منهجية الجدارات، حيث تم البدء في تدريس مناهج مطورة تعتمد على الجدارة والمهارات بدءاً من العام الدراسي الجديد 2021/2022 في 400 مدرسة تعليم فني من إجمالي 2500 مدرسة، كما سيتم الانتهاء من تطوير المناهج وتنفيذ خطة تطوير التعليم الفني في كافة مدارس التعليم الفني بحلول عام 2024، فضلاً عن تحسين الخدمة التعليمية المقدمة، وتحسين مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية القائمة على تطوير طرق التعلم، ومشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني عن طريق إبرام شراكات معهم.

إلغاء المهلة المحددة لتجديد تراخيص السيارات

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء المهلة المحددة لتجديد تراخيص السيارات مع تحصيل غرامة تأخير عقب انتهاء مدة الترخيص.

وأكدت وزارة الداخلية، أنه لا صحة لإلغاء المهلة المحددة لتجديد تراخيص السيارات مع تحصيل غرامة تأخير عقب انتهاء مدة الترخيص، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، مُشددةً على سريان مهلة تجديد رخصة القيادة كما هي، دون إلغاء أو توقيع أية غرامات على قائدي السيارات، حيث ينص قانون المرور على منح قائدي السيارات مهلة لمدة ٣٠ يوماً لتجديد رخصة القيادة التي انتهت بالفعل.

تراجع الإنفاق الحكومي على قطاعي الصحة والتعليم

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تراجع الإنفاق الحكومي بشكل كبير على قطاعي الصحة والتعليم.

وأكدت وزارة المالية، أنه لا صحة لتراجع الإنفاق الحكومي على قطاعي الصحة والتعليم، مُشددةً على أن هناك تطوراً كبيراً وزيادة ملحوظة في الإنفاق الحكومي على قطاعي الصحة والتعليم بشكل سنوي، حيث ارتفع حجم الإنفاق على قطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2021/2022، ليصل إلى 108.8 مليار جنيه، مقارنةً بـ 93.5 مليار جنيه في موازنة عام 2020/2021، و73.1 مليار جنيه في موازنة عام 2019/2020، و61.8 مليار جنيه في موازنة 2018/2019، وكذلك ارتفع حجم الإنفاق على قطاع التعليم بالموازنة العامة الجديدة 2021/2022، ليصل إلى 172.6 مليار جنيه، مقارنةً بـ 157.6 مليار جنيه في موازنة عام 2020/2021، و132مليار جنيه في موازنة عام 2019/2020، و115.7 مليار جنيه في موازنة عام 2018/2019.

استيراد مصر شحنات فاسدة من فاكهة الموز

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استيراد مصر شحنات فاسدة من فاكهة الموز.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لا صحة لاستيراد مصر شحنات فاسدة من فاكهة الموز، مُشددةً على أن جميع المحاصيل الزراعية وكذلك الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق بما فيها فاكهة الموز آمنة وسليمة تماماً ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، حيث تخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، ويتم سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة إيجابية وغير مطابقة للاشتراطات الدولية، مُناشدةً الموطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وجود عجز في أسّرة الرعاية المركزة بمختلف المستشفيات الحكومية

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود عجز في أسرة الرعاية المركزة بمختلف المستشفيات الحكومية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه لا صحة لوجود عجز في أسّرة الرعاية المركزة بمختلف المستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر السعة السريرية المناسبة بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية سواء على مستوى الأسرّة العادية أو الرعاية المركزة، مُشيرةً إلى أن نسب الإشغال بتلك المستشفيات تسير وفق معدلات طبيعية، حيث يتم عمل مراجعة دورية لنسب إشغال الأسرّة بالمستشفيات الحكومية، وذلك بهدف توزيع المرضى بين المستشفيات حسب حالتهم الصحية ووفقًا لنسب إشغال المستشفيات بما يساهم في تحقيق التوازن في القدرة الاستيعابية لجميع المستشفيات.

السماح لكافة المدارس بتقسيم اليوم الدراسي لأربع فترات دراسية

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن السماح لكافة المدارس بتقسيم اليوم الدراسي لأربع فترات دراسية لتقليل الكثافات الطلابية خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة للسماح لأي من المدارس بتقسيم اليوم الدراسي لأربع فترات دراسية لتقليل الكثافات الطلابية خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022، وأنه لم يتم السماح لأي مدرسة بتقسيم اليوم الدراسي لأربع فترات دراسية، حيث يعتبر ذلك مخالفاً لتعليمات الوزارة، مُوضحةً أنه تم إصدار تعليمات بمنح السلطة الإدارية لمديري المديريات بكافة المحافظات بإيجاد الحلول المناسبة لتقليل الكثافة الطلابية وخاصة بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، حيث يمكن إتاحة تطبيق نظام الفترة الثالثة في حالة الضرورة القصوى فقط إذا تطلب الأمر.