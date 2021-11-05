لهذه الأسباب.. الزراعة: ارتفاع سعر أدرب القمح عن العام الماضي

كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور رضا محمد علي، رئيس قسم القمح بوزارة الزراعة، إنه سيتم زراعة ما يقرب من 16 صنفا من محصول القمح، وهي 10 للخبز و6 للمكرونة، على مساحة 3.5 مليون فدان، بعشر محافظات.

وتوقع علي في تصريحات لمصراوي، الجمعة، ارتفاع سعر أردب القمح عن العام الماضي، إذ كان يبلغ العام الماضي 715 جنيها للأردب، نتيجة لعدة عوامل أبرزها "ارتفاع سعر مستلزمات الإنتاج وارتفاع الأسعار العالمية، مؤكدا أن الدولة المصرية تراعي ضرورة تحقيق المزارع هامش ربح مناسب للاستمرار في زراعة المحصول الاستراتيجي.

وأشار إلى أن أصناف قمح الخبز تتم زراعتها بوجه قبلي على النحو التالي:"سدس 12 وجميزة 11"، والوجه البحري "مصر 1؛2، -جيزة 171، جميزة168، سخا 95،سدس 14، جيزة 12"، مشدداً على الالتزام بالسياسة الصنفية لوجه قبلي وبحري للحفاظ على درجة المقاومة لكل صنف.

ولفت إلي أن المواعيد الصحيحة للزراعة في وجه بحري، في الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر، والوجه القبلي في الربع الأخير من نوفمبر، وقبل الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر، مشدداً على الالتزام بهذه المواعيد لأن التبكير أو التأخير عنها يؤثر على المقاومة والإنتاجية.

وأشار رئيس قسم القمح بمركز البحوث الزراعية، إلى أن أصناف قمح المكرونة، هي "بني سويف 5، 6،7، وسوهاج 4،5،6، لافتاً إلى أنها هي الأشهر والمعتمدة والتي يتم التعاقد معها سواء من قبل الدولة المصرية أو التجار مع المزارعين.

وتابع:"نسعى إلى التوسع الرأسي من خلال تعظيم الإنتاجية علي نفس المساحة من خلال استنباط أصناف عالية المحصول، ومقاومة للأمراض لتحقيق زيادة في الأردب من 28 إلى 30 في الفدان الواحد".

ونوه إلى أن وزارة الزراعة، تسعى إلى تسجيل 5 أصناف جديدة من القمح مقاومة للأمراض، بالتنسيق مع قسم أمراض النبات، وسيتم اعتمادها العام المقبل بعد تسجيلها.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت انطلاق موسم القمح في 10 نوفمبر الجاري، وسط إجراءات خاصة بمختلف قطاعتها، إذ يعد المحصول الاستراتيجي الأول للدولة المصرية.