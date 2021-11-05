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الزراعة توضح لمصراوي الفئات غير المستحقة لصرف كارت الفلاح

03:02 م الجمعة 05 نوفمبر 2021
الزراعة توضح لمصراوي الفئات غير المستحقة لصرف كارت الفلاح

كارت الفلاح الذكي

كتب-أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة، الانتهاء قريبا من التطبيق الكلي لكارت الفلاح، والذي يحصل الفلاحين من خلاله على الأسمدة بطريقة ميسرة.

وقال الدكتور محمد يوسف رئيس قطاع شؤون مديريات الزراعة، مدير مشروع كارت الفلاح، إن الوزارة انتهت من طباعة ما يقرب من 3 مليون و425 ألف كارت على مستوى محافظات الجمهورية، وميكنة 5 آلاف و721 جمعية بـ 14 محافظة.

وأضاف يوسف في تصريح لمصراوي"، الجمعة، أنه توجد فئات لا تستحق صرف كارت الفلاح، وهي "وجود ورثة، لم يتم تفويض شخص واحد منهم، لن يتم يصرف لهم مخصصات الكارت، والحالات التي تكون خارج الزمام بالأراضي الجديدة وغير مسجلين بالجمعيات، وأصحاب التعديات على الأراضي الزراعية، والمحرر لهم مخالفات لم يتم التصالح عليها".

ولفت إلى وزارة الزراعة، أن تسعى أن يكون هذا الموسم هو الأخير في التعامل الورقي، على أن يتسلم الفلاحين الأسمدة من خلال الكارت، الموسم الشتوي المقبل.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجان تجوب الجمعيات الزراعية للوقوف على عمليات صرف الأسمدة، والمرور علي الأراضي للتعرف على مشكلات المزارعين.

الجدير بالذكر أن الموسم الشتوي يستهلك 1.8 مليون طن أسمدة مدعمة، بسعر 3290 جنيها للطن، طبقا لما أعلنته وزارة الزراعة.

كارت الفلاح الذكي صرف الأسمدة وزارة الزراعة

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