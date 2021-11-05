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المستشار الإعلامي للزراعة: إنتاج الفدان الواحد من القمح وصل 30 أردب

02:35 م الجمعة 05 نوفمبر 2021
المستشار الإعلامي للزراعة: إنتاج الفدان الواحد من القمح وصل 30 أردب

محصول القمح

كتب-أحمد مسعد:

قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القمح هو المحصول الاستيراتيجي الأهم والأول، ويُصنع منع رغيف الخبر الذي أطلق عليه المصريون "العيش يعني العيشة الحياة".

وأوضح إبراهيم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه منذ عشر سنوات تقريبا كانت إنتاجية الفدان حوالي ١٢ إردب قمح، وبفضل جهود علماء وباحثي مركز البحوث الزراعية والفلاح المصري تضاعفت الإنتاجية مرة ونصف ووصلت إلى أكثر من ٣٠ أردب.

وأشار إلى أن زيادة الإنتاجية تهدف إلى تقليل الفجوة الغذائية والاستيرادية، لتحقيق الأمن الغذائي مع إعطاء قدوة ونماذج محترمة في العمل والعطاء من أجل تنمية وتقدم بلادنا.

انتاج القمح محصول القمح فدان القمح المستشار الإعلامي للزراعة

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