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عمرو أديب عن مباراة القمة: الأهلي يكسب بالإحصائيات والتاريخ

02:29 م الجمعة 05 نوفمبر 2021
عمرو أديب عن مباراة القمة: الأهلي يكسب بالإحصائيات والتاريخ

الإعلامي عمرو أديب


كتب - محمود مصطفى:

غرد الإعلامي عمرو أديب، عن مبارات القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري، التي تقام في الثامنة من مساء الجمعة.

وقال أديب عبر صفحته على تويتر:"بالورقة والقلم الزمالك يكسب بعون الله النهاردة، بالتاريخ والإحصائيات الأهلى يكسب".

وتابع عمرو أديب:"طب إيه العدل؟ الورقة والقلم تكسب طبعا، لاعيبة الزمالك أفضل في كل المراكز، يارب ادينا على أد قوتنا ونيتنا".

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الأهلي والزمالك عمرو أديب الدوري العام

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