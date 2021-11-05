عمرو أديب عن مباراة القمة: الأهلي يكسب بالإحصائيات والتاريخ
كتب - محمود مصطفى:
غرد الإعلامي عمرو أديب، عن مبارات القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري، التي تقام في الثامنة من مساء الجمعة.
وقال أديب عبر صفحته على تويتر:"بالورقة والقلم الزمالك يكسب بعون الله النهاردة، بالتاريخ والإحصائيات الأهلى يكسب".
وتابع عمرو أديب:"طب إيه العدل؟ الورقة والقلم تكسب طبعا، لاعيبة الزمالك أفضل في كل المراكز، يارب ادينا على أد قوتنا ونيتنا".
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