وفاة اللواء عبدالمنعم سعيد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق

كتب - محمد سامي:

توفي صباح اليوم، اللواء أركان حرب عبدالمنعم سعيد أحد قادة حرب أكتوبر المجيدة.

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أركان حرب عبدالمنعم سعيد، الذي تولى العديد من الوظائف القيادية، حيث عين قائدا للجيش الثاني الميداني ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق ومحافظا لجنوب سيناء والبحر الأحمر.

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.