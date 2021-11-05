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وفاة اللواء عبدالمنعم سعيد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق

01:19 م الجمعة 05 نوفمبر 2021
وفاة اللواء عبدالمنعم سعيد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق

القوات المسلحة

كتب - محمد سامي:

توفي صباح اليوم، اللواء أركان حرب عبدالمنعم سعيد أحد قادة حرب أكتوبر المجيدة.

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أركان حرب عبدالمنعم سعيد، الذي تولى العديد من الوظائف القيادية، حيث عين قائدا للجيش الثاني الميداني ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق ومحافظا لجنوب سيناء والبحر الأحمر.
وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

القوات المسلحة عبدالمنعم سعيد وفاة عبدالمنعم سعيد قادة حرب أكتوبر الجيش الثاني الميداني

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