جامعة القاهرة تستضيف الملتقى الأول لمبادرة "طلاب من أجل مصر" بالجامعات المصرية

القاهرة-(أ ش أ):

تستضيف جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الملتقى الأول لمبادرة "طلاب من أجل مصر" بالجامعات المصرية تحت شعار "معا بالعلم والعمل" وذلك غدا السبت بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

وتتضمن فعاليات الملتقى الأول لمبادرة "طلاب من أجل مصر" كلمة افتتاحية لرئيس جامعة القاهرة، والمنسق العام للمبادرة، وفيلما تسجيليا يستعرض تاريخ الحركة الطلابية في مصر، إلى جانب تنظيم ورش عمل للمشاركين ولقاءات مفتوحة مع نماذج رياضية متميزة.

وستشهد الوفود الطلابية المشاركة من جميع الجامعات المصرية، زيارات لمنطقة الأهرامات وبانوراما 6 أكتوبر، بالإضافة إلى عروض فنية بمسرح البالون التابع لوزارة الثقافة.

جدير بالذكر أن أسرة "من أجل مصر" هي أسرة طلابية تسعى لتكوين مجتمع طلابي قوي متطور يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030، وتهدف في سبيل تحقيق رؤيتها إلى إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة بين دول العالم، وتقديم أحدث الوسائل التجريبية للطلاب الجامعيين في مختلف المجالات التنموية، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب لدفعهم نحو المساهمة الفعالة في خطة التنمية المستدامة، ودعم طلاب الفرق النهائية والشباب الخريجين لوجستيا لاقتحام مجال ريادة الأعمال وإنجاح تجاربهم العملية، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات المصرية والجامعات المختلفة في أنحاء العالم لتبادل التجارب وتطوير المهارات.