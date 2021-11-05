كورونا في 24 ساعة| توجيه جديد من وزير السياحة للفنادق.. العراق الأكثر بالإصابات العربية

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية. كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 763 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات. وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 281325 حتى اليوم.

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