​​لسارقي التيار.. الكهرباء: احذروا "القارئ الضوئي"

كتب- محمد صلاح:

بدأت شركات توزيع الكهرباء الاعتماد على تطبيق "القارئ الضوئي" لمتابعة استهلاكات المواطنين الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع.

يأتي ذلك بتوجيهات من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء تيسيرًا لتسجيل قراءة حقيقية تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمواطن والقضاء على مشاكل الفواتير الخاطئة.

ووفق مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، فإن برنامج القارئ الضوئي يتميز بأنه لا يسمح بالتلاعب بهذه العدادات، لأنه يربط شركة التوزيع أولًا بأول بكل بيانات العداد منذ تركيبه، ويتم تحديثها شهريًا إلكترونيًا.

وأوضح المصدر لـ"مصراوي"، أن تطبيق القارئ الضوئي الذي يستخدمه كشاف شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء يسجل بيانات مختلف أنواع العدادات مسبوقة الدفع، كما يعتمد القارئ الضوئي على الإنترنت في إرسال البيانات لشركات توزيع الكهرباء بواسطة كشاف "شعاع" من خلال جهاز صغير يوضع بالعداد ينقل كافة البيانات على أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بشركات توزيع الكهرباء.

وأكد أن التطبيق يهدف إلى تقليل نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي، مؤكدًا أنه يصعب التلاعب في تطبيق القارئ الضوئي لأنه يسجل البيانات وفقًا لوقت وتاريخ وضع الجهاز بالعداد مسبوق الدفع.

وأشار إلى أن شركات توزيع الكهرباء تستعين بالقارئ الضوئي لتحرير محاضر ضد سارقي التيار الكهربائي وتطبيق الغرامات القانونية، كما بدأت شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء استخدام تطبيق القارئ الضوئي لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالعداد مُسبق الدفع منذ ما يقرب من عام

يذكر أن قراءة العدادات مسبقة الدفع من خلال البرنامج الجديد "القارئ الضوئي" ليس الهدف الرئيسي منه هو اكتشاف سرقات التيار الكهربائي، وتقليل نسب الفقد فقط بل الهدف الأساسي من قراءة هذا النوع من العدادات هو تحقيق مصلحة المواطن من خلال التأكد من سلامة العداد، والتأكد من عدم وجود أي أعطال بالإضافة إلى التأكد من تركيب العداد في مكانه الصحيح بجانب متابعة عمليات الشحن.