شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 5 نوفمبر وحتى يوم الأحد 7 نوفمبر 2021.

وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

الجمعة 5 نوفمبر:

- شبورة كثيفة (من 4 إلى 8 صباحا)، وذلك على الطرق السريعة المؤدية من وإلى وسط سيناء ومدن القناة والسواحل الغربية.

السبت 6 نوفمبر:

- شبورة كثيفة (من 4 إلى 8 صباحا)، وذلك على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الغربية.

الأحد 7 نوفمبر:

- شبورة كثيفة تصل لحد الضباب (من 4 إلى 8 صباحا)، وذلك على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الغربية وشمال الصعيد.

وطالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة المتوقعة.