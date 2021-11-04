"نداء عاجل".. كرداسة تطالب المواطنين بسداد قيمة التصالح على مخالفات البناء كاش أو فوري

كتب- يوسف عفيفي:

طالبت الوحدة المحلية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، جميع المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء، في نداء عاجل، بضرورة التوجه إلى مركز ومدينة كرداسة لسداد قيمة التصالح "كاش وفوري".

وبحسب منشور رسمي، يأتي ذلك طبقًا للوائح وقوانين الحصول على نموذج 10 لعدد 4 طوابق مساحة لا تزيد عن 200 متر، دون النظر إلى كون المكان داخل أو خارج الحيز العمراني.

جدير بالذكر، أن طرق سداد قيمة المخالفة، وفقا لقانون البناء الموحد رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، ينص على أنه في حالة قبول طلبات التصالح المقدمة من المواطنين "وهو ما تم بالنسبة لـ 1.6 مليون أسرة في القرى"، سيتم استكمال باقي مبلغ التصالح النهائي بعد خصم قيمة رسوم جدية التصالح التي دفعها المواطن عند تقديم الطلب، والتي تراوحت من 25% وحتى 40%.

وأتاح القانون طريقتان لسداد قيمة المخالفات، الأولى من خلال السداد الفوري "كاش"، والثانية من خلال التقسيط على 3 سنوات عبر أقساط ربع سنوية متساوية يستحق كل قسط منها كل 3 أشهر.

وتكون الأقساط ربع سنوية بحيث يسدد المواطن دفعة كل 3 أشهر كما هو المتبع بالنسبة لشقق الإسكان التي تطرحها الحكومة بنظام التمويل العقاري.

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