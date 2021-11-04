"من بكرة".. السكة الحديد تعيد تشغيل بعض القطارات.. وتعديل على عربات أخرى

الجيزة: إزالة 13 حالة تعد على أراضي زراعية وأسفل الضغط العالي في المنصورية

(مصراوي):

قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان لها اليوم الخميس، إنه في ظل التحديث المستمر الذي تتبعه الهيئة وخاصة في مجال الوحدات المتحركة لتحقيق أقصى سبل الراحة والأمان لجمهور الركاب قررت الآتي:-

أولا: اعتبارًا من يوم 5/11/2021

إعادة تشغيل وتعديل وزيادة تركيب قطار 501 ركاب طنطا/ قلين/شربين بعدد 7 عربات محسنة سيماف، حيث يقوم من طنطا الساعة 20:20 يصل شربين 12:15 صباح اليوم التالي.

ثانيا: اعتبارًا من يوم 6/11/2021

يتم إعادة تشغيل وتعديل وزيادة تركيب قطار 506 ركاب شربين / قلين/ طنطا بعدد 7 عربات محسنة سيماف، حيث يقوم من شربين الساعة 6:15 صباحاً وامتداد مسيرة لطنطا بدلاً من قلين حيث يصل طنطا الساعة 10:30 صباحاً.

كما يتم تعديل وزيادة تركيب قطارات 488/465/466/ 499 ركاب شربين / قلين / طنطا / دمنهور والعكس جدولهم الحالي بعدد 7 عربات محسنة سيماف.

وأيضا يتم زيادة تركيب قطارات 485/490/493/498/452 ركاب طنطا / شربين / قلين والعكس جدولهم الحالى بعدد 7 عربات مطوره، كما تقرر أيضًا تعديل تركيب قطار 803/876 ركاب طنطا / قلين / شربين والعكس وفقاً لجدولهم الحالي بعدد 7 عربات محسنة "تحيا مصر".

ثالثا: اعتبارًا من يوم 5/11/2021

تقرر تعديل تركيب القطار رقم 217 ركاب المنصورة /المطرية جدوله الحالي.

رابعًا: اعتبارًا من يوم 6/11/2021

يتم تعديل تركيب القطارات أرقام 37/62/43/68 – 206/211/214 ركاب المنصورة / المطرية – المنصورة / دمياط والعكس جدولهم الحالي بعدد 6 عربات محسنة "تحيا مصر".

وكذلك تقرر إعادة تشغيل قطارى 202/203 ركاب المنصورة / المطرية والعكس وتعديل تركيبهم بعدد 6 عربات محسنة "تحيا مصر"، حيث يقوم القطار رقم 203 من محطة المنصورة الساعة 4:10 صباحاً يصل المطرية دقهلية الساعة 6:25 صباحاً، يقوم القطار رقم 202 من المطرية دقهلية الساعة 5:00 صباحًا يصل المنصورة 7:25 صباح، كما يقوم القطار رقم 204 من المطرية دقهلية الساعة 5:55 صباحًا يصل المنصورة 8:10 صباحاً.

خامسًا: اعتبارًا من يوم 6/11/2021 يتم تعديل تركيب قطارات 227/230/241/244 ركاب طنطا / الزقازيق والعكس جدولهم الحالي بعدد 6 عربات محسنة "تحيا مصر".