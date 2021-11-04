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مناشدة لأصحاب المخابز والمستشفيات بـ27 منطقة بالقاهرة والجيزة: أطلبوا هذا الرقم لو احتجتم مياه شرب

10:30 م الخميس 04 نوفمبر 2021
مناشدة لأصحاب المخابز والمستشفيات بـ27 منطقة بالقاهرة والجيزة: أطلبوا هذا الرقم لو احتجتم مياه شرب

انقطاع الـمـيـاه

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة والجيزة انقطاع المياه عن 27 منطقة كبرى في المحافظتين غدا الجمعة. وتشهد القاهرة قطع الخدمة عن 18 منطقة، بينما تشهد الجيزة قطع الخدمة عن 9 مناطق.

ووجهت شركتا مياه الشرب في القاهرة والجيزة، رسالة لأصحاب المخابز والمستشفيات لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وأشارتا إلى توافر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة في المناطق المتأثرة في المحافظتين، وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قطع المياه عن مناطق (عرب الجسر – عرب الطوايلة - وسط المدينة بالمطرية – عين شمس الغربية – شارع سليم الأول ومتفرعاته – ابن سندر – منشية البكري - منطقة الشيراتون – الملتقى العربي – الكلية الحربية – الحي العاشر – صقر قريس – الواحة – شارع متولي الشعراوي – السويسري ب – أرض الجولف "التابعة لمدينة نصر" – الإمداد والتموين – مساكن رامو).

وبحسب بيان، اليوم الخميس، يكون ذلك اعتباراً من الساعة 8 مساء غد الجمعة الموافق 5/11/2021 وحتى الساعة 6 صباح بعد غد السبت الموافق 6/11/2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً لقيامها بتنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم الخارج من محطة مسطرد، الأمر الذي سيترتب عليه قطع المياه.

قطع المياه عن 9 مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات عن مناطق (العمرانية الغربية – العمرانية الشرقية – ميدان الجيزة – جسر الكنيسة – المنيب – القصبجي – الكنيسة – أول فيصل – الطالبية).

وقالت الشركة، في بيان، اليوم الخميس، إن ذلك يكون اعتبارا من الساعة 12 مساء غدٍ الجمعة الموافق 5/11/2021، وحتى الساعة 6 من صباح بعد غدٍ السبت الموافق 6/11/2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى إعادة تأهيل لوحة الكهرباء الرئيسية بالمحطة التشيكي بمحطة مياه جزيرة الدهب، ما يؤدي إلى توقف المحطة.

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