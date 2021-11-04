​وزير الري يكشف حقيقة غرق الإسكندرية.. وجهود حماية 5 محافظات أخرى

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن بعض المناطق معرضة لمخاطر تغير المناخ، موضحًا أن الدولة استطاعت تأمين 118 كم ويتم العمل الآن على تأمين 118 كم أخرى.

وأضاف عبدالعاطي، في تصريحات تلفزيونية، أن التغيرات المناخية تتسبب في مشكلات من الممكن أن تحدث في محافظة الإسكندرية، موضحًا أن الوزارة لديها استعدادات لكل ذلك.

وعلق وزير الري على التصريحات المتعلقة بغرق الإسكندرية، قائلًا: "هذا لن يحدث حاليًا، بل من الممكن أن يحدث في عام 2100، ولكن بتحركات الدولة لن يحدث غرق".

وأشار إلى أن الدولة مستعدة دائمًا لحدوث التغيرات المناخية: "لدينا نظام مبكر للتنبؤ قبل هطول الأمطار قبلها بـ5 أيام، وننفذ سيناريو أزمة بالمحافظات قبل هطول الأمطار".

وكشف أن الدولة وضعت نظامًا لحماية وإنقاذ قلعة قايتباي من الانهيار، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع للعمل على حماية المواطنين من مخاطر تلوث المياه.

وأوضح عبدالعاطي، أن الوزارة قاربت على الانتهاء من 60% من أعمال حماية الشواطئ، مؤكدًا أن تأثيرات التغيرات المناخية، تُسبب تداخلًا بين مياه البحر والمياه الجوفية، وتزيد من ملوحتها، موضحًا أن صندوق المناخ الأخضر منح مصر نحو 32 مليار دولار لمواجهتها.

وأوضح عبدالعاطي، أن هناك مشروعات يتم تنفيذها على سواحل مصر الشمالية لحماية الشواطئ للحد من ارتفاع سطح البحر وبالتالي حماية الدلتا من الغرق في 5 محافظات تشمل (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفرالشيخ – البحيرة) بإجمالي طول يصل إلى 70 كم، كما تم وضع خطة رصد وطني وإنذار مبكر مرتبط بعناصر التغيرات المناخية وارتفاع منسوب البحر.