بعد 6 أيام من سرقته.. أسامة هيكل يعلن استرداد حسابه على "فيسبوك"

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن أسامة هيكل وزير الإعلام السابق، استرداد حسابه على على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالتعاون مع إدارة الشركة في دبي وسان فرانسيسكو.

وقال هيكل عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك": "لست ممن ينشرون كل كبيرة وصغيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم ذلك شعرت بخطر كبير بعد سرقة حسابي على فيسبوك لمدة 6 أيام، كنت أنتظر خلالها ما ينشره السارق باسمي لسرعة نفيه وتكذيبه".

وأضاف: "طوال فترة القرصنة منذ الرابعة والنصف عصر الخميس الماضي وحتى الثلاثاء، قام اللص المحترف بنشر أخبار كاذبة متعددة وكلها تتلق بالوسط الرياضي، وكلها مثيرة للبلبلة، وعلمت طوال هذه الفترة أن اللص الموتور اخترق حسابات أخرى عديدة لترويج شائعاته وأكاذيبه".

وتابع هيكل: "أتمنى أن يتم ضبط هذا السارق المحترف لمعرفة دوافعه في نشر الأكاذيب، وهل يعمل منفردًا أم مع آخرين، ولمصلحة من؟".

واستطرد: "أود أن أتقدم بخالص الشكر للغالبية العظمى من الأصدقاء على هذا الحساب وغيرهم من الشخصيات الذين رفضوا الانسياق وراء هذه الأكاذيب نتيجة ثقة أعتز بها كثيرًا وأكشرهم عليهان وفهموا أن الحساب مترق وبعضهم اتصل للتأكد قبل نقل الأخبار أو لتنبيهي أن حسابي مخترق".

ووجه وزير الإعلام السابق نصيحة إلى المواطنين، قائلًا: "الآن وبعد أن استقر الأمر أنصح كل مهتم ألا يبادر بفتح أي رابط دون تحقق وتفكير مسبق"، محذرًا من التعامل مع وسائل التواصل سواء بالكتابة أو بتصديق كل ما ينشر عليها.

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