بارد ليلًا وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة

كتب- مينا غالي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال لـ48 ساعة المقبلة، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، فيما تسود شبورة مائية كثيفة في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي تقل معها الرؤية لأفقية لأقل من 1000 متر وذلك طبقا للآتي:

الجمعة 5 نوفمبر: شبورة كثيفة من 4 إلى 8 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى وسط سيناء ومدن القناة والسواحل الغربية.

السبت 6 نوفمبر: شبورة كثيفة من 4 إلى 8 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الغربية.

وجاءت درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت على النحو التالي:

​