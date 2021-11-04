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مهلة وآليات مستحدثة.. توجيهات جديدة من "الصحة" بشأن تطعيمات كورونا

08:50 م الخميس 04 نوفمبر 2021
مهلة وآليات مستحدثة.. توجيهات جديدة من "الصحة" بشأن تطعيمات كورونا

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اجتماعا اليوم الخميس، مع قيادات ووكلاء الوزارة في المحافظات.

وطالب "عبدالغفار" بتكثيف التعاون بين اللجان العلمية في وزارتي الصحة والتعليم العالي، مؤكدا أن تفعيل الميكنة يخدم المريض ويحد من الإهدار في الوقت والموارد والإمكانيات.

كما طالب الطب الوقائي بمراجعة تطبيق الاشتراطات الصحية بالفنادق في جميع المحافظات السياحية استعدادا للموسم السياحي الجديد.

وقال الوزير إن أفضل حل العقبات والمشاكل "وجها لوجه" ولا أميل للمراسلات والورقيات، موجها بالعمل على إزالة أي معوقات تواجه تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا.

وبحث "عبدالغفار"، مع وكلاء الوزارة، وضع آلية للوصول بتطعيمات كورونا للفئات محدودة التعليم والمهمشين.

كما حدد مهلة 7 أيام لقياس معدلات الإنجاز في تطعيم المواطنين ضد كورونا بعد تطبيق آليات مستحدثة.

خالد عبدالغفار تطعيمات كورونا القائم بعمل وزير الصحة المحافظات السياحية

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