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بمشاركة 250 شركة من 20 دولة.. انطلاق معرض ومؤتمر النقل الذكي في 7 نوفمبر

08:40 م الخميس 04 نوفمبر 2021
بمشاركة 250 شركة من 20 دولة.. انطلاق معرض ومؤتمر النقل الذكي في 7 نوفمبر

كامل الوزير

كتب- أسامة علي:

قالت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم، إن فعاليات الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر "TransMEA2021"ستنطلق فى الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر 2021 تحت شعار "الطريق إلى 2030 حيث يقام المعرض والمؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للعام الرابع على التوالي وبمشاركة حاشدة من كبريات المؤسسات والشركات والمسئولين المحليين والدوليين فى مجالات السكك الحديدية والجر الكهربائي والأنفاق والطرق والموانئ البحرية والبرية والمراكز اللوجيستية والنقل النهري .

وأشار بيان الوزارة، إلى أنه في إطار الخطوات الكبيرة التي تقوم بها الوزارة لتنفيذ مشروعات ضخمة في قطاعات النقل والبنية التحتية، وفي ظل التطور الكبير الذي يشهده القطاع بدعم وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فقد حرصت 250 شركة من الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل والبنية التحتية تمثل 20 دولة على المشاركة في المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل Trans MEA 2021 بعد الأصداء الكبيرة التي حققها معرض ومؤتمر النقل الدولى Trans MEA على مدار انعقاده خلال السنوات الثلاثة الماضية.

وقالت الوزارة، إن مشاركة المؤسسات العالمية والمحلية العاملة في قطاع النقل يوضح مدى الاستفادة الواسعة التي ستنعكس على المشاركين فى المعرض الذى سيوفر منصة حيوية لتبادل الخبرات والتعرف على التقدم المذهل في مجال النقل في مصر في كافة قطاعاته وكذلك التجارب الناجحة حول العالم والاطلاع على أحدث الابتكارات التي جرى استحداثها داخل وخارج مصر خلال الفترة الأخيرة، وفى ضوء تبني الدولة استراتيجيات طويلة المدى لتعزيز البنية التحتية والنهضة العمرانية.

وأشار البيان إلى أن المعرض والمؤتمر هذا العام يركزان من خلال عدد كبير من الندوات على عرض كل ما هو جديد فى مشروعات وزارة النقل والمخطط تنفيذها وكذلك التركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة وكذلك عرض رؤية الدولة والفرص الاستثمارية في مجال النقل مشروعات النقل في مجالات الطرق والكباري والسكك الحديدية والجر الكهربائي والنقل البحري والنهري والموانئ البرية والمراكز اللوجستية على مستوى الدولة مع إتاحة الفرصة للشركات المحلية والعالمية المشاركة في مشروعات تكنولوجيا النقل لعرض قدراتها وما وصلت إليه من تطور في هذا المجال والخدمات المقدمة للمواطن والمستثمر على حد سواء للاستفادة من هذا التطور في مجال النقل كما سيتم خلال فعاليات المعرض إطلاق العديد من المبادرات وتوقيع عدد من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود مع كبري الشركات العالمية لخدمة منظومة النقل في مصر.

مؤتمر النقل الذكي TransMEA2021 الرئيس عبدالفتاح السيسي السكك الحديدية

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