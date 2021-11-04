حدث في 8 ساعات| خريطة انقطاعات مياه الشرب بالقاهرة والجيزة وتحويلات مرورية بعد تجدد إغلاق شارع الهرم
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أهمها مخطط تطوير مجمع التحرير، وتفاصيل طقس الجمعة، وخريطة قطع المياه عن 27 منطقة كبرى بالقاهرة والجيزة غدًا الجمعة.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
الأخبار المتعلقة
-
منشأةً متعددة الأغراض.. صندوق مصر السيادي يستعرض خطة تطوير مجمع التحرير
-
السيسي يوجّه باستمرار حصر ودراسة أصول الدولة غير المستغلة
-
السيسي يوجّه بإعداد تصور نهائي لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة
-
دبروا احتياجاتكم.. خريطة قطع المياه عن 27 منطقة كبرى بالقاهرة والجيزة
-
غدا 12 مساءً.. قطع المياه عن 9 مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات
-
طقس يوم مباراة القمة.. ظاهرة مسيطرة صباحا وبيان بدرجات الحرارة
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان