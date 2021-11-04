حدث في 8 ساعات| خريطة انقطاعات مياه الشرب بالقاهرة والجيزة وتحويلات مرورية بعد تجدد إغلاق شارع الهرم

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أهمها مخطط تطوير مجمع التحرير، وتفاصيل طقس الجمعة، وخريطة قطع المياه عن 27 منطقة كبرى بالقاهرة والجيزة غدًا الجمعة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: