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حدث في 8 ساعات| خريطة انقطاعات مياه الشرب بالقاهرة والجيزة وتحويلات مرورية بعد تجدد إغلاق شارع الهرم

07:53 م الخميس 04 نوفمبر 2021
حدث في 8 ساعات| خريطة انقطاعات مياه الشرب بالقاهرة والجيزة وتحويلات مرورية بعد تجدد إغلاق شارع الهرم

مجمع التحرير

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أهمها مخطط تطوير مجمع التحرير، وتفاصيل طقس الجمعة، وخريطة قطع المياه عن 27 منطقة كبرى بالقاهرة والجيزة غدًا الجمعة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مجمع التحرير مياه الشرب تحويلات مرورية إغلاق شارع الهرم الرئيس عبدالفتاح السيسي مباراة القمة الطقس

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