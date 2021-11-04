مدبولي: نرحب باستثمارات الشركات اليابانية في مصر.. ومستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة

كتب- محمد غايات:

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان بالقاهرة، بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشادة بعلاقات التعاون التي تربط مصر واليابان منذ عقود، وإسهامات اليابان القوية في المشروعات التنموية التي تتم على أرض مصر، في مختلف المجالات.

وأشار مدبولي إلى أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق اسم رئيس وزراء اليابان السابق "شينزو آبي" على أحد المحاور المهمة في القاهرة، إنما يعكس حجم التقدير الذي تكنه مصر قيادة وشعبًا تجاه اليابان.

وأكد رئيس الوزراء ترحيب الحكومة المصرية باستثمارات الشركات اليابانية، لا سيما في مجال صناعة السيارات، واستعدادها لتقديم كل الحوافز الممكنة لتسهيل عمل تلك الشركات في مصر، وتشجيعها على التوسع.

من جانبه، أعرب السفير الياباني عن فخره وسعادته بتمثيل بلاده فى مصر فى مرحلة مهمة، شهدت تطورات إيجابية على صعيد العلاقات الثنائية، حيث قام الرئيس السيسى بزيارة اليابان مرتين في 2019، لحضور قمة مجموعة العشرين، ومجموعة الدول الصناعية السبع.

وأكد السفير اعتزازه بالتواجد في مصر في فترة شهدت، ولا تزال، طفرة تنموية على مختلف الأصعدة، مشيدًا بتعامل الحكومة المصرية مع تداعيات جائحة كورونا، ونجاحها في تحقيق معدلات نمو إيجابية، والحفاظ على معدلات أداء جيدة للاقتصاد المصرى رغم الجائحة.

وفى ختام المقابلة، وجه رئيس الوزراء الشكر لسفير اليابان، على جهوده فى تعزيز العلاقات الثنائية خلال فتره عمله في مصر، متمنياً له التوفيق فى مهمته القادمة.