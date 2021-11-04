بالصور​.. شاهد تعليق قطار المونوريل بمحور المشير طنطاوي

(مصراوي):

نشر الحساب الرسمي لوزارة النقل، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا لتعليق قطار المونوريل بمحور المشير طنطاوي.

وقال حساب الوزارة: "مع قرب انطلاق الدورة الرابعة من معرض النقل الذكي TrANS MEA 2021 في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر الجاري، تعليق أحد قطارات المونوريل بمحور المشير طنطاوي".

وكانت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عينت الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع استكمال تنفيذ أعمال رفع القطار بمشروع المونوريل بمحور المشير طنطاوي في الاتجاه القادم من مدنية نصر اتجاه القاهرة الجديدة بالوصلة المقابلة لمركز مؤتمرات "المنارة" مع الاستبقاء على حركة المرور بطريق الخدمة.

ويستلزم الغلق الكلي للمحور المشار إليه بداية من الساعة 10 مساء أمس الأربعاء، وحتى الساعة 6 صباح يوم الخميس، بداية من الساعة 10 مساء يوم الخميس الموافق 4/11/2021 وحتى الساعة 12 ظهر يوم الجمعة الموافق 5/11/2021 دون تعطيل للحركة المرورية.