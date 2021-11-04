"العربية للتصنيع": إنتاج 10 قطارات لصالح المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا مع الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع؛ لمتابعة موقف المشروعات المنفذة من قبل الهيئة، وجهود التطوير والتحديث لخطوط الإنتاج، بحضور اللواء عصام عرفة، رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات، واللواء إسماعيل النجدى، رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف، والدكتور مهاب محمد، مستشار رئيس الهيئة، والدكتور أحمد مكي، رئيس مجلس إدارة شركة "بنية".

وخلال الاجتماع، أشار الفريق التراس إلى أن العام المالي 2020/2021 شهد تحقيق العديد من الإنجازات في عدد من ملفات عمل الهيئة، وخاصة فيما يتعلق بتحصيل الديون المستحقة لوحدات الهيئة طرف الغير، بما يحفظ حقوقها ومواردها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لترشيد الإنفاق وخفض تكاليف الإنتاج.

وكشف رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى تطوير البنية التحتية والأعمال الكهروميكانيكية بما يتلاءم مع مطالب تطوير خطوط الإنتاج، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 28 ورشة، وجار إحلال وتجديد شبكة السكك الحديدية الداخلية بإجمالي 13كم.

ولفت الفريق التراس إلى أنه جار إنتاج 10 قطارات مترو أنفاق لصالح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، بالتعاون مع شركة آسيوية، كما تطرق للحديث عن التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة "ألستوم" الفرنسية، حيث تم التفاوض مع الشركة الفرنسية لبناء شراكة طويلة الأجل من خلال تحديد منتجات حديثة في كافة أنواع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية ونقل الخبرة والتكنولوجيا لخدمة السوق المحلي والتصدير للخارج.

وفيما يتعلق بموقف الإنتاج في مصنع سيماف، أشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أنه رغم حجم أعمال التطوير المتكامل للمصنع ومشاكل توقف الإنتاج والتحديات التي تواجه سوق الشحن العالمي بسبب تداعيات جائحة "كورونا" فإنه لم يتم إيقاف خطط الإنتاج ويتم تنفيذ العقود طبقاً لتوقيتاتها، وفي هذا الصدد تم عرض المشروعات والعقود الجاري تنفيذها داخل مصنع سيماف، والمشروعات الجاري التعاقد عليها.