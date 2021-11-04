السيسي يوجّه باستمرار حصر ودراسة أصول الدولة غير المستغلة​

كتب- محمد سامي:

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة قيام صندوق مصر السيادي، بدراسة ممتلكات وأصول الدولة غير المستغلة على النحو الأمثل، والعمل على تطويرها، وتعظيم العائد منها لضمان استدامة استثماراتها للأجيال المستقبلية.

جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط "صندوق مصر السيادي".