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"تاكيدا" تطلق أحدث علاج لمرضى الهيموفيليا في مصر

04:27 م الخميس 04 نوفمبر 2021
"تاكيدا" تطلق أحدث علاج لمرضى الهيموفيليا في مصر

''تاكيدا'' تطلق أحدث علاج لمرضى الهيموفيليا في مصر

تقرير- نسيم عبدالفتاح:

أطلقت شركة تاكيدا مصر أحدث العلاجات لمرضى الهيموفيليا في السوق المصري.

وفي مؤتمر صحفي لإطلاق الدواء الجديد، قال سامي خليل، مدير عام شركة تاكيدا مصر للأدوية إن هذه الخطوة تستهدف تقليل الأعباء على المرضي، مشيرا إلى أن الشركة خصصت 4.5 مليار دولار سنويا للبحث والتطوير، إيمانا منها بأهمية تلك الأبحاث في إيجاد علاجات للعديد من الأمراض.


الهيموفيليا نزف الدم أمراض الدم تاكيدا مصر

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