تصنيع الطلاء بتكنولوجيا النانو.. وزير الإنتاج الحربي يشهد توقيع عقد شراكة مع "نانوفوس" اليونانية

كتب- محمد سامي:

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي، السفير اليوناني بمصر، Nikolaos Garilidis، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة نانوفوس "NanoPhos" اليونانية، Loannis Arampatzis، والمهندس خالد محمد حمزاوي، رئيس مجلس إدارة شركة "كريازور".

يأتي ذلك بهدف التعاون في مجال تصنيع البويات المائية وتصنيع تركيبات الطلاء الذكية باستخدام "تكنولوجيا النانو"، بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

وشهد وزير الإنتاج الحربي، والسفير اليوناني، توقيع عقد شراكة بين شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية "مصنع 81 الحربي"، وشركتيّ "كريازور" و"نانوفوس" حيث وقع العقد المهندس خالد محمد حمزاوي، رئيس مجلس إدارة شركة "كريازور"، ورئيس مجلس إدارة شركة "نانوفوس"، والمهندس ممدوح بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية.

ويهدف التعاون إلى تفعيل تكنولوجيا تصنيع البويات المائية والإنشائية والتخصصية والراتنجات وتصنيع تركيبات الطلاء الذكية باستخدام (تكنولوجيا النانو).

وأكد وزير الإنتاج الحربي على أن استراتيجية العمل بالوزارة والهيئة والشركات التابعة تعمل على المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية وبما يعود بالنفع على المواطنين ويساعد في دفع عجلة العمل إلى الأمام وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الشركات والوحدات التابعة من خبرات فنية وتكنولوجية وتصنيعية، مشيراً إلى أن العلاقة بين قيادة البلدين تسعى دائماً لزيادة التعاون في المجالات كافة.

وأعرب السفير اليوناني عن تقدير اليونان لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الصديقين والمتمثلة في وجود جاليات مصرية ويونانية كبيرة في كل من اليونان ومصر.

كما أعرب عن خالص تقديره لمواقف مصر الداعمة لقضايا اليونان على مختلف المستويات، تلك المواقف النابعة من الدور القيادي الرصين لمصر في المنطقة والذي يحظى باحترام المجتمع الدولي بأسره، مؤكداً حرص اليونان على تعزيز الروابط والعلاقات الثنائية مع مصر في جميع المجالات.

وأشار الدكتور Loannis Arampatzis مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة نانوفوس اليونانية، إلى أن الشركة هي إحدى الشركات المتخصصة في مجال تصنيع البويات المائية والإنشائية والتخصصية والراتنجات وتصنيع تركيبات الطلاء الذكية باستخدام (تكنولوجيا النانو)، مضيفاً أن هذا التعاون المشترك سيسهم في إنشاء أول مصنع في الشرق الأوسط وأفريقيا يستخدم النانو تكنولوجي في إنتاج الدهانات المختلفة.

من جانبه أعرب المهندس خالد محمد حمزاوي، رئيس مجلس إدارة شركة كريازور، عن سعادته بالتعاون مع إحدى شركات وزارة الإنتاج الحربي لما تمتلكه هذه الشركات من إمكانيات تكنولوجية وفنية وبشرية هائلة تساعد على تنفيذ كافة المشروعات في مختلف المجالات، مؤكدًا على أنه بموجب هذا العقد تلتزم الشركة بنقل التكنولوجيا وتسليم نسخة من كافة الوثائق الفنية المتعلقة بأعمال الإنتاج والتصنيع والتسويق بالإضافة إلى الإشراف الفني على مراحل الإنتاج والجودة.

وبدوره أكد محمد عيد بكر، المتحدث الرسمي للوزارة، على إيمان الوزارة بأهمية زيادة القدرات التصنيعية وبناء قاعدة من الكوادر الوطنية في مجال الصناعات التكنولوجية لتعظيم التصنيع المحلي من أجل تلبية احتياجات الدولة في إطار سعيها لمواكبة معايير الجودة العالمية.