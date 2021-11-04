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أفضل المواجهة.. "عبدالغفار" لوكلاء وزارة الصحة: لا أميل للمراسلات والخطابات الورقية

02:42 م الخميس 04 نوفمبر 2021
أفضل المواجهة.. "عبدالغفار" لوكلاء وزارة الصحة: لا أميل للمراسلات والخطابات الورقية

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، إن أفضل حل العقبات والمشاكل المواجهة وجها لوجه، متابعا: لا أميل للمراسلات والورقيات.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع قيادات ووكلاء الوزارة في المحافظات.

وطالب "عبدالغفار" بتكثيف التعاون بين اللجان العلمية في وزارتي الصحة والتعليم العالي، مؤكدا أن تفعيل الميكنة يخدم المريض ويحد من الإهدار في الوقت والموارد والإمكانيات.

كما طالب الطب الوقائي بمراجعة تطبيق الاشتراطات الصحية بالفنادق في جميع المحافظات السياحية استعدادا للموسم السياحي الجديد.

ووجه بالعمل على إزالة أي معوقات تواجه تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا.

خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي وزارة الصحة

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