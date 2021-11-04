كورونا.. هيئة الدواء تطالب المواطنين بالإبلاغ عن الأعراض الغريبة للقاحات

كتب- أحمد جمعة:

طالبت هيئة الدواء المصرية، المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا مؤخرا، بالإبلاغ الفوري عند ظهور أي أعراض جانبية للقاح غير المتعارف عليها.

جاء ذلك في منشور توعوي نشرته هيئة الدواء عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك اليوم الخميس.

وقالت الهيئة: "إذا تم تطعيمك مؤخرًا وتشك في وجود أثر جانبي؛ فلا تتأخر في الإبلاغ".

وأضافت: "كل تقرير يحدث فرقاً ويساعدنا في تحديد الآثار الجانبية الجديدة والحصول على مزيد من المعلومات حول الآثار المعروفة.. قم بالإبلاغ دائمًا - حتى نتمكن من معرفة المزيد عن الأدوية واللقاحات وتحسين كيفية استخدامهم".

وأوضحت الهيئة أن التقارير الواردة من المرضى ومقدمي الرعاية الصحية حول الأدوية واللقاحات مثل لقاحات COVID-19 تساعد في مراقبة سلامتها واكتشاف المعلومات الجديدة.

الأعراض الجانبية للقاحات كورونا

وبحسب منظمة الصحة العالمية، اتسمت معظم الآثار الجانبية المبلّغ عنها والناتجة عن لقاحات كوفيد-19 بحدّة طفيفة إلى متوسطة وأمد قصير. وهي تشمل ما يلي: الحمّى، التعب، الصداع، الألم العضلي، قشعريرة البرد، الإسهال، الألم في موقع الحقن.

وقالت المنظمة إن فرص ظهور أي من هذه الآثار الجانبية بعد التلقيح تتفاوت بحسب لقاح كوفيد-19 المحدد.