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السبت المقبل.. محافظ القاهرة يفتتح تطوير قرية "الفواخير" بالفسطاط

02:16 م الخميس 04 نوفمبر 2021
السبت المقبل.. محافظ القاهرة يفتتح تطوير قرية "الفواخير" بالفسطاط

محافظ القاهرة يتفقد تطوير قرية الفواخير


كتب- محمد نصار:

يشهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، السبت المقبل الموافق 6/11/2021، فعاليات افتتاح أعمال تطوير قرية صناعة الفخار "الفواخير" بالفسطاط.

ويعتبر هذا الحدث الأكبر بالعاصمة، وذلك لإحياء إحدى أقدم الحرف التراثية بمصر منذ عهد قدماء المصريين، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية ورجال السياحة.

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