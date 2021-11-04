السبت المقبل.. محافظ القاهرة يفتتح تطوير قرية "الفواخير" بالفسطاط
كتب- محمد نصار:
يشهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، السبت المقبل الموافق 6/11/2021، فعاليات افتتاح أعمال تطوير قرية صناعة الفخار "الفواخير" بالفسطاط.
ويعتبر هذا الحدث الأكبر بالعاصمة، وذلك لإحياء إحدى أقدم الحرف التراثية بمصر منذ عهد قدماء المصريين، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية ورجال السياحة.
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