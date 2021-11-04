الأوقاف: قافلة دعوية مشتركة مع علماء الأزهر لمدينة سانت كاترين الخميس المقبل

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق القافلة الدعوية المشتركة مع علماء الأزهر من مقر ديوان عام الوزارة الأوقاف، الخميس المقبل، لمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، لمدة يومين.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أن القافلة تأتي ضمن اهتمام كل من الأزهر الشريف والوزارة بالمناطق ذات القيمة التاريخية والروحية، خاصة سانت كاترين وما فيها من إرث روحي وتاريخي وحضاري، وفق المنهج الوسطي لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية، وتنمية روح الانتماء الوطني لدى السكان بتلك المناطق، والتي دعا إليها ديننا الحنيف.

وأشارت إلى أن ذلك، يأتي ضمن التعاون المشترك والتنسيق المستمر مع الأزهر الشريف، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد مختار جمعة.

في الوقت نفسه، تستطلع دار الإفتاء المصرية، غدا، هلال شهر ربيع الآخر لعام 1443 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن مدى تحقق رؤية الهلال من عدمه، بعد صلاة المغرب غدا الجمعة الـ29 من ربيع الأول لعام 1443 هجرية.

وأعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد هلال شهر ربيع الآخر لعام 1443 هجرية.

وقال القاضي في بيان له، أمس، إنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد فإن هلال شهر ربيع الآخر لعام 1443 هجرية سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة 15 ليلاً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الخميس الموافق 4/11/2021م (اليوم السابق ليوم الرؤية).

وأضاف أن يوم الجمعـة 29 من شهر ربيـع الأول 1443هـ الموافق 5/11/2021م (يوم الرؤية).

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