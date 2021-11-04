"العمل دون توقف".. 3 توجيهات من "عبدالغفار" لوكلاء وزارة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اجتماعا اليوم الخميس، مع قيادات ووكلاء الوزارة في المحافظات.

وأكد "عبدالغفار"، استمرار عجلة العمل دون توقف في هذه المرحلة الحرجة، موجها الشكر لقيادات وزارة الصحة على الجهد المبذول خلال التصدي لجائحة كورونا.

وأشار إلى أن التوسع في توفير لقاحات كورونا على رأس أولويات القيادة السياسية، مشددًا على تأمين مخزون استراتيجي من الأكسجين الطبي بالمستشفيات من أولويات عمل وزارة الصحة.

وطالب الوزير، وكلاء وزارة الصحة بإعداد تقارير عن احتياجات المنظومة الطبية من الأدوية والمستلزمات والكوادر البشرية في محافظاتهم لتوفيرها بشكل فوري.