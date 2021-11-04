وزيرة البيئة: مصر تتجه نحو الاقتصاد الأخضر في كافة مشروعاتها القومية

كتب- محمد نصار:

نظم الجناح المصري التابع لوزارة البيئة، اليوم الخميس، جلسة نقاشية تحت عنوان دراسة حالة الاقتصاد الدائري للقطاع الصناعي المصري "الطريق نحو التنمية الصناعية الخضراء" بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصري وذلك على هامش مشاركة مصر بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 بجلاسكو بالمملكة المتحدة في الفترة من 31 اكتوبر وحتى 12 نوفمبر الجاري.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية الاقتصادات الخضراء في تلبية الاحتياجات البشرية بالإضافة إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتجددة للحد من النفايات وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير للحد من الآثار السلبية على الصحة والبيئة وتحسين كفاءة الطاقة، مما يؤدي إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، اعتمادًا على استخدام التقنيات المتوافقة مع البيئة وهو ما تتجه له مصر في كافة مشروعاتها القومية بما يحقق خطة التنمية المستدامة 2030.

تضمنت الجلسة عرضا تقديميا للمهندس أحمد كمال عبدالمنعم، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، حول الاستخدام الفعال للمواد الخام والموارد الطبيعية وتقليل المخلفات بأنواعها مع إعادة استخدام المخلفات الصناعية كذلك التوافق بين الإنتاج والتكنولوجيا لتتماشى مع المعايير البيئية الدولية مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة الاقتصادية والقدرة التنافسية بالإضافة إلى فتح نطاقات جديدة للاستثمار في الاقتصاد الأخضر وتوفير بيئة صحية للأجيال الحاضر والمستقبلية بالحد من انبعاثات الكربون في جميع مراحل التصنيع.​