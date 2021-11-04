الري: الانتهاء من تنفيذ 11 محطة رفع بعد تعثرها لفترات وصلت لـ 26 عاما

كتب- أحمد مسعد:

انتهت وزارة الموارد المائية والري، من خلال مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لها، خلال الفترة من عام 2016 وحتى تاريخه من تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات الرفع المتعثرة، والتي تأخر تنفيذها لفترات تتراوح بين (12 - 26) سنة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ محطات (رفع الحارس - صرف سهل جنوب الحسينية - بني حميل - الكيلو 57 بتوشكى - طابية العبد – قوته - السلسلة الجديدة - الغرق السلطاني ١ و ٢ - بني صالح - دير السنقورية - تل العمارنة ١ و ٢)، والتي تخدم زمامات تصل إلى 470 ألف فدان.

وتقوم مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة بدور هام بالمساهمة في تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات، حيث تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة 585 محطة متنوعة من محطات الري والصرف والخلط، كما تقوم المصلحة بإحلال وتجديد محطات الري والصرف وإنشاء محطات جديدة لخدمة قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضي والوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة.

ويتبع المصلحة 5 مراكز رئيسية للطوارئ منتشرة في أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الري والصرف في حالات الأزمات والنوات والسيول، وهي مراكز (مريوط – الوادي – أبوسكين – سيناء – كوم أمبو)، وتحتوي على وحدات رفع متنوعة بتصرفات تتراوح بين (٠.٢٥ – ٤.٠٠) م٣/ث، ووحدات توليد كهرباء توربينية بقدرات تتراوح بين 100 ك ف أ و2.50 ميجا فولت أمبير.

وتتنوع المحطات التابعة للمصلحة بين محطات ري وصرف وخلط، حيث تقوم محطات الري برفع المياه من نهر النيل أو الرياحات أو الترع الرئيسية إلى الترع الفرعية لتوصيل المياه إلى الأراضي الزراعية وتوفير المياه اللازمة لمحطات مياه الشرب ومحطات توليد الكهرباء وغيرها من الاستخدامات، مثل محطات (السلام ــ النصر ــ البستان ــ وادي الصعايدة ــ وادي النقرة - وغيرها).

وتصل قدرات محطات الري إلى حوالي 400 مليون م3/ يوم، وتقوم محطات الصرف برفع المياه من المصارف بقدرة تصل إلى أكثر من 150 مليون م3/ يوم تعمل معظمها بصفة دائمة خلال فترة أقصى الاحتياجات، وتقوم محطات الخلط برفع مياه الصرف الزراعي لإعادة استخدامها بعد الخلط بمياه الترع.

جدير بالذكر أن أول محطة ري تم إنشاؤها داخل مصر هي محطة الكريمات عام 1902 وكانت تدار بالديزل لخدمة زمام 2000 فدان تقريبا، وأول محطة ري تدار بالكهرباء هي محطة العطف الكهربائية والتي تم إنشاؤها عام 1929 لخدمة زمام 120 ألف فدان.

كما تشرف المصلحة على تشغيل 55 عائمة تقع معظمها في محافظة أسوان لخدمة زمامات حوالي 40 ألف فدان بالإضافة لعدد من محطات مياه الشرب، وتعتبر محطة بلانة العائمة أول محطة عائمة تم إقامتها عام 1931 لخدمة زمام 1100 فدان.​