بالأسماء.. الأوقاف تعتمد 23 خطيبًا جديدًا بالمكافأة بمحافظة بني سويف



كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، اعتماد 23 خطيبا جديدا بالمكافأة على بند التحسين، وهي الدفعة الثانية من محافظة بني سويف.

وأوضحت الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أنه سيتم نشر أسماء باقي الناجحين ممن تم أو يتم امتحانهم سواء من هذه المحافظة أو من غيرها.

خطباء المكافأة على بند التحسين

وأشارت إلى أن الناجحين من الدفعة الثانية في اختبارات بند التحسين من محافظة بني سويف، هم كما يلي:

1. عبدالله عثمان زكي عثمان - بني سويف - كلية الدعوة الإسلامية - ممتاز

2. محمود عبدالحميد حافظ محمد - بني سويف - كلية أصول الدين - ممتاز

3. محمد أحمد عبدالعظيم محمد - بني سويف - كلية القرآن الكريم - ممتاز

4. محمد روبي عبدالغفار محمد - بني سويف - كلية اللغة العربية - ممتاز

5. عثمان أحمد إسماعيل عبدالمخلف - بني سويف - كلية اللغة العربية - ممتاز

6. عبدالرحمن ربيع محمود أحمد - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - ممتاز

7. أحمد محمد عبدالحميد أحمد عبدالمجيد - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - ممتاز

8. يوسف عدلي أبوالفضل أبوطالب - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - جيد جدًا مع مرتبة الشرف

9. جمال شعبان عبدالوهاب أحمد - بني سويف - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًا

10. أحمد جمال عويس محمد - بني سويف - كلية أصول الدين - جيد جدًا

11. سيد محمد عبدالتواب عبدالفتاح - بني سويف - كلية الشريعة الإسلامية - جيد جدًا

12. عبدالرحمن شكري عباس عطا - بني سويف - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًا

13. محمد حسن رفاعي محمد - بني سويف - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًا

14. أحمد محمد عطا أحمد - بني سويف - كلية القرآن الكريم - جيد جدًا

15. مصطفى عبدالله محمد عيسى - بني سويف - كلية القرآن الكريم - جيد جدًا

16. حسن فتحي رمضان محمد - بني سويف - كلية القرآن الكريم - جيد جدًا

17. محمد أحمد علي محمد - بني سويف - كلية القرآن الكريم - جيد جدًا

18. محمد محمود حسن حزين - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - جيد جدًا

19. حسين محمد قرني محمد - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - جيد جدًا

20. أحمد محمد أحمد نصرالله - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - جيد جدًا

21. هاني عصمت أمين على - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - جيد جدًا

22. أمير محمد عبدالعاطي سيد - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - جيد جدًا

23. إبراهيم محمود عبدالعظيم أحمد - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - جيد جدًا

أداء خطبة الجمعة

وطالبت وزارة الأوقاف، المديرية باستكمال الملف وتمكين الناجحين من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي:

1- - نسخة من المؤهل أصل .

2- - صورة الرقم القومي .

3- - صورتان شخصيتان حديثتان.

4- - صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

ودعت الوزارة، المديرية باستكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو، في حين يكتفي من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهات الحكومية بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله ، مع صورة الرقم القومي وصورتين حديثتين.