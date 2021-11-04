قبل إقرار التعديلات الجديدة.. 32 مخالفة لا يجوز التصالح فيها بقانون المرور الجديد
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس النواب نهائيًا، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 .
وينشر مصراوي المخالفات التي لا يجوز التصالح فيها في قانون المرور الجديد والتي جاءت كالتالي:-
1- تعمد السير عكس الاتجاه - الحد الأقصى للمخالفة 3000جنيه والأدنى 1000 جنيه وتصل إلى الحبس.
2- السير بدون رخصة تسيير - الحد الأقصى للمخالفة 3000 جنيه والأدنى 1000 جنيه ولا يجوز التصالح.
3- التلاعب في أرقام اللوحات المعدنية وعدم وضوحها - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه وإيقاف 6 أشهر ولا يجوز التصالح.
4- تعمد طمس اللوحات المعدنية - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه وإيقاف 6 أشهر ولا يجوز التصالح.
5- انتهاء إيصال سحب رخصة التسيير - الحد الأقصى للمخالفة 2000 جنيه والأدنى 1000 جنيه ولا يجوز التصالح.
6- انتهاء رخصة التسيير - الحد الأقصى للمخالفة 2000 جنيه والأدنى 1000 جنيه ولا يجوز التصالح.
7- اعتداء قائد المركبة على رجل المرور - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه ولا يجوز التصالح.
8- عدم صلاحية الفرامل - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه ولا يجوز التصالح.
9- عدم توافر شروط الأمن والمتانة - الحد الأقصى للمخالفة 50 جنيه والأدنى 20 جنيه ولا يجوز التصالح.
10- استعمال الأنوار المبهرة - الحد الأقصى للمخالفة 50 جنيه والأدنى 20 جنيه ولا يجوز التصالح.
11- تركيب أجهزة تنبية مخالفة للقانون - الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 500 جنيه ولا يجوز التصالح.
12- الاشتراك في مواقف الأفراح - الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 300 جنيه ولا يجوز التصالح.
13- عدم تركيب اللوحات المعدنية - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه ولا يجوز التصالح.
14- استعمال لوحات معدنية غير خاصة بالمركبة - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه ولا يجوز التصالح.
15- تركيب سرينة هوائية - الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 500 جنيه ولا يجوز التصالح.
16- تعمد تعطيل حركة المرور - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه ولا يجوز التصالح.
17- استخراج رخصة قيادة غير الرخصة المسحوبة - الحد الأقصى للمخالفة 5000 جنيه والأدنى 1000 جنيه ولا يجوز التصالح.
18- عدم الإبلاغ عن الحادث الذي وقع منه ونجم عنه إصابات- الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 500 جنيه ولا يجوز التصالح.
19- عدم الإخطار عن التغيير بالأجزاء الجوهرية للمركبة لا يجوز التصالح.
20- تركيب ستائر تحجب الرؤية - الحد الأقصى للمخالفة 100 جنيه والأدنى 20 جنيه ولا يجوز التصالح.
21- زجاج ملون يحجب الرؤية - الحد الأقصى للمخالفة 100 جنيه والأدنى 20 جنيه ولا يجوز التصالح.
22- كسر بزجاج السيارة - الحد الأقصى للمخالفة 100 جنيه والأدنى 20 جنيه ولا يجوز التصالح.
23- تحميل ركاب زيادة - بالنسبة لسيارات الأجرة الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه ولا يجوز التصالح.
24- تقاضي أجرة أقصى من لأجرة المقررة بالنسبة لسيارات الأجرة- الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه ولا يجوز التصالح.
25- مخالفة خط السير بالنسبة لسيارات الأجرة - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه إيقاف شهر ولا يجوز التصالح.
26- تجزئة خط السير بالنسبة لسيارات الأجرة - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه ولا يجوز التصالح.
27- الامتناع عن قبول راكب بالنسبة لسيارات الأجرة - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه و لا يجوز التصالح.
28- تحميل ركاب على الأجزاء الخارجية للسيارة بالنسبة لسيارات الأجرة - الحد الأقصى 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه ولا يجوز التصالح.
29- القيادة تحت تأثير مواد مخدرة بالنسبة لسيارات الأجرة- الحد الأقصى للمخالفة 2000 جنيه والأدنى 1000 جنيه ولا يجوز التصالح.
30- القيادة برخصة لا تجيز بالنسبة لسيارات الأجرة- الحد الأقصى للمخالفة 2000 جنيه والأدنى 1000 جنيه ولا يجوز التصالح.
31- التجول بالسيارة للبحث عن راكب في غير الموقف المخصص لهم - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه ولا يجوز التصالح.
32- مخالفة شروط التراخيص تحميل ركاب بالصندوق الخلفي - الحد الأقصى للمخالفة 200 جنيه والأدنى 100 جنيه وإيقاف رخصة السيارة شهر وإلغاء رخصة قائدها ولا يجوز التصالح.
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