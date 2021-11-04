Masrawy logo white

أحمد تركي يطالب التعليم بتدريس مادة حول آداب وكيفية الحوار

10:19 ص الخميس 04 نوفمبر 2021
أحمد تركي يطالب التعليم بتدريس مادة حول آداب وكيفية الحوار

الشيخ أحمد تركي

كتب- محمود مصطفى:

طالب الداعية الإسلامي الشيخ أحمد تركي، وزارة التربية والتعليم، بتدريس مادة عملية حول الحوار وآدابه وكيفيته".

وقال تركي في تصريحات له، الخميس، إن هذه المادة يتم تدريب التلاميذ عليها "عمليا نظرياً" على كيفية المناقشة عند الاختلاف، والتركيز على الأفكار وليس الأشخاص، وكيفية الاختلاف دون التحول إلى أعداء متنافرين".

وأشار إلى أنه من الضروري جعل مهارة الحوار والإنصات شرطاً لإسناد مهمة التعريف بالوعي، خاصة فى وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، والعلماء في الوعظ و الإمامة والفتوى، بجانب الكشف الطبى النفسى على كل من يتبوأ منصباً من المناصب العليا في المؤسسات المعنية بنشر الوعي.

وقال تركي:"هناك من خرّب بيوتاً، وأفسد في الأرض وهدم في جدران الوطن بدوافع نفسية شخصية دون أي اعتبار للمصلحة العامة" مشيرا إلى أن الإسلام علمنا أن الاختلاف يدعونا إلى الحوار، والحوار يدعونا إلى التعاون والسلم المجتمعي والنفسي، قال تعالى:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ".

الشيخ أحمد تركي المناهج الدراسية آداب الحوار

الخبر التالى:

قبل إقرار التعديلات الجديدة.. 32 مخالفة لا يجوز التصالح فيها بقانون المرور الجديد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
921

إصابات اليوم

58

وفيات اليوم

644

متعافون اليوم

332889

إجمالي الإصابات

18769

إجمالي الوفيات

279823

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • قوات خاصة ومكافحة إرهاب.. تفاصيل تحرير رهائن من بلطجي الفيوم​

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا