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كورونا في 24 ساعة| ذروة الموجة الرابعة في مصر.. واللقاح الأفضل للطلاب ومفاجأة بشأن تطعيم المسنين

07:00 ص الخميس 04 نوفمبر 2021
كورونا في 24 ساعة| ذروة الموجة الرابعة في مصر.. واللقاح الأفضل للطلاب ومفاجأة بشأن تطعيم المسنين

أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 739 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 280562 حتى اليوم.


ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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