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شبورة ورياح والعظمى في القاهرة 28.. تفاصيل طقس الخميس

06:30 ص الخميس 04 نوفمبر 2021
شبورة ورياح والعظمى في القاهرة 28.. تفاصيل طقس الخميس

شبورة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتنتشر شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر


القاهرة 28 19
الاسكندرية 28 19
وادى النطرون 28 18
طنطا 28 19
شبين الكوم 28 20
دمنهور 28 19
بلطيم 27 20
مطروح 26 18
السلوم 29 15
سيوة 30 16
بورسعيد 27 21
دمياط 27 21
الزقازيق 28 19
المنصورة 28 18
الاسماعيلية 28 20
السويس 28 21
العريش 27 19
رفح 27 18
رأس سدر 30 21
نخل 27 17
نويبع 28 23
طابا 28 20
كاترين 24 14
الطور 30 21
شرم الشيخ 31 24
الغردقة 31 22
مرسى علم 31 21
الفيوم 28 17
بنى سويف 29 17
المنيا 30 17
أسيوط 31 18
سوهاج 32 18
قنا 32 19
الأقصر 33 20
أسوان 35 21
ادفو 35 21
أبوسمبل 35 22
الوادى الجديد 32 18
شلاتين 32 19
ابو رماد 31 20
حلايب 29 21
رأس حدربة 29 22

شبورة مائية السواحل الشمالية طقس معتدل درجات الحرارة

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